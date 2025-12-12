Россияне в 2025 году стали чаще посещать массовые культурные мероприятия

Наибольший интерес вызвали концерты, продажи билетов на которые выросли почти на 50%, говорится в исследовании компании "ON медиа"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россияне в 2025 году активно вернулись к посещению культурных событий, что привело к полному восстановлению рынка офлайн-развлечений после пандемийного спада. Наибольший интерес аудитории вызвали концерты, продажи билетов на которые выросли почти на 50%, говорится в исследовании компании "ON медиа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Индустрия концертов вышла на докризисные показатели в деньгах и стала главным драйвером офлайн-развлечений: объем продаж на них вырос на 49% (к концу года рост прогнозируется на уровне 30%), а количество проданных билетов - почти на четверть (+24%)", - говорится в материалах компании.

Согласно исследованию, концерты стали главным драйвером ажиотажного спроса. Объем продаж на них за одиннадцать месяцев вырос на 49%, а количество проданных билетов - на 24%. Средняя цена билета увеличилась на 21% и составила 2 625 рублей.

Уверенный рост показал и сегмент коммерческих выставок, где объем продаж увеличился на 30%, а средняя цена билета выросла на 24%, до 623 рублей, рассказали в компании.

По данным аналитиков, театральные постановки также демонстрируют устойчивый спрос: объем продаж на них вырос на 13%, количество билетов - на 5%, а средний чек увеличился на 7%, достигнув 2 424 рубля. Популярность мюзиклов сохраняется - их посещаемость выросла на 5%.