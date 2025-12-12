В Московском зоопарке рассказали, как слово "зажировка" попало в словарь

Изначально слово использовалось зоологами в рабочих беседах, из постов и пресс-релизов оно перекочевало в лексику журналистов и блогеров, а оттуда - в народ

Манул Тимофей © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Слово "зажировка", которое часто использовали для описания деятельности манула Тимофея из Московского зоопарка, официально внесено в словарный состав русского языка, сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов. Это наглядный пример того, как живой язык реагирует на события вокруг и обогащается благодаря им. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья", - цитирует пресс-служба гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Эксперты справочно-информационного портала "Грамота.ру" включили термин в свой метасловарь, зафиксировав его значение и происхождение. В качестве иллюстрации употребления слова лингвисты портала привели цитату из официальных соцсетей Московского зоопарка за 2021 год: "Зажировка отражается не только на талии - но и на поведении манулов. Они чаще бегают, активнее ищут корм". Отмечается, что это понятие описывает важный биологический процесс - создание у животных жирового запаса, необходимого для выживания в холодное время года во время спячки или при длительном дефиците пищи.

"Изначально слово использовалось зоологами и киперами Московского зоопарка в рабочих беседах и рассказах для посетителей о Тимофее. Из постов и пресс-релизов зоопарка слово постепенно перекочевало в лексику журналистов и блогеров, а оттуда - в активный словарь горожан, интересующихся жизнью питомцев зоопарка", - добавили в пресс-службе.