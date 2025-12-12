"Известия": штраф за покупку алкоголя детям хотят увеличить в 10 раз

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Законопроект об увеличении штрафов за покупку несовершеннолетним алкоголя в 10 раз внесут в Госдуму. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на текст документа.

"Штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя смехотворны и едва ли кого-то могут напугать. Необходимо ввести административную ответственность за покупку спиртного в интересах лиц, не достигших 18 лет, и передачу детям в целях вовлечения в употребление алкогольной продукции, а также увеличить штрафы за данные деяния в 10 раз", - пояснил газете лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как отмечает издание, взрослым предлагается повысить штрафы за покупку алкоголя детям с 1,5-3 тыс. рублей до 15-30 тыс. рублей. Родителям хотят увеличить штраф с 4-5 тыс. рублей до 40-50 тыс. рублей.