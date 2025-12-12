В Приморье врачи центра "Тигр" стараются спасти дальневосточного лесного кота

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Истощенный дальневосточный лесной кот с переломом передней лапы попал в центр реабилитации диких животных "Тигр", врачи готовят его к операции. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"В центре "Тигр" новый пациент - истощенный, с переломом передней лапы дальневосточный лесной кот. Готовимся к операции, очень надеемся, что сможем ему помочь", - говорится в сообщении.

Животное вернут в дикую природу при условии успешной операции и восстановления. Также будет необходимо убедиться, что хищник сохранил способность к самостоятельной охоте.

МРОО "Центр Тигр" осуществляет свою деятельность при поддержке правительства Приморского края, адресной помощи физических и юридических лиц.