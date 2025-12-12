В Оренбуржье намерены задействовать БАС в сельском хозяйстве и строительстве

Беспилотники в регионе уже применяют предприятия топливно-энергетического комплекса для мониторинга газо- и нефтепроводов

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Сельское хозяйство, строительство и контрольно-надзорная деятельность дополнят в перспективе сферы использования беспилотных авиационных систем (БАС) в Оренбургской области после введения в регионе экспериментального правового режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации БАС. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Оренбургской области.

"В перспективе планируется расширить сценарии применения и использовать БАС в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство и контрольно-надзорная деятельность", - сказано в ответе департамента на запрос агентства.

По данным региональных властей, в настоящее время ведущие предприятия топливно-энергетического комплекса уже применяют в Оренбуржье беспилотники с целью мониторинга газо- и нефтепроводов. БАС успешно заменяют традиционную пилотируемую технику и показывают положительный экономический эффект. Кроме того, министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области с 2026 года планирует использовать БАС в целях мониторинга лесопожарной опасности.

"Сегодня БАС демонстрируют ряд ключевых преимуществ перед традиционными технологиями в различных сферах применения. Их эффективность проявляется в скорости, точности, экономической выгоде, безопасности и возможности работы в труднодоступных условиях", - уточнили в департаменте.

Экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в соответствии с постановлением правительства РФ начал действовать на территории Оренбургской области в октябре 2025 года. Этот специальный механизм позволяет тестировать и внедрять новые технологии в условиях ограниченного регулирования. Как разъяснили в департаменте, принцип действия режима основан на упрощении процедур допуска к полетам БПЛА, снижении административных барьеров, тестировании технологий в реальных условиях, применении систем управления полетов опытного района, внедрении цифровых платформ для автоматизации процессов и контроля полетов.

Реализация постановления, по данным региональных властей, будет осуществляться поэтапно, с акцентом на интеграцию беспилотных воздушных судов в общее воздушное пространство и их применение в различных отраслях. Эксперимент допускает применение легких (от 5 кг), средних и тяжелых БПЛА (свыше 500 кг) самолетного, вертолетного и мультироторного типа. При этом нет ограничений в зависимости от страны-производителя аппарата.