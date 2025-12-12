В Москве ожидаются дождь со снегом и до плюс 5 градусов

Атмосферное давление в столице составит 740 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, мокрый снег, метель и температура воздуха до плюс 5 градусов прогнозируются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 3-5 градусов тепла, к вечеру - до минус 1 градуса. В ночь на субботу температура может опуститься до минус 7 градусов. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и сильной гололедице к вечеру.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 1 - плюс 6 градусов, к вечеру - до 3 градусов мороза. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градусов.