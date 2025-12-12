Вильфанд: москвичей ожидает опасная погода

В столице прогнозируют дождь, мокрый снег и усиление ветра до 15 м/с, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ухудшение видимости, гололед, дождь, ветер и мокрый снег прогнозируются 12 декабря в Москве. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпущено предупреждение о сложной и опасной погоде в Москве в пятницу. Она обусловлена прохождением хорошо выраженного фронтального раздела. Прогнозируются ухудшение видимости, дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, усиление ветра до 15 м/с", - сказал он.

Главной проблемой, по мнению метеоролога, является сильная гололедица: под снегом будет очень скользко. Сложная ситуация будет касаться не только автомобилистов, но и пешеходов.