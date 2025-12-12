В Якутии почти 900 семей участников СВО получают помощь волонтеров

Штабы "Мы вместе" действуют во всех муниципальных районах и городских округах республики

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Волонтеры Якутии оказывают помощь почти 900 семьям участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Аида Антонова.

В Якутии активно ведется волонтерская работа в рамках всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". С начала СВО в республике региональный штаб начал оказывать помощь военнослужащим и их семьям. Муниципальные штабы "Мы вместе" действуют во всех 36 муниципальных районах и городских округах республики, работают пункты приема гуманитарной помощи.

"С 2022 года по декабрь 2025 года общественной организацией "Якутия с тобой" собраны и направлены участникам специальной военной операции более 131 кг грузов и доставлена 3 221 адресная посылка. Всего по республике отработаны 5 793 заявки, и 883 семьи находятся под шефством [в рамках] всероссийской акции. По состоянию на 12 декабря 2025 года волонтерской деятельностью в республике у нас занимаются 82 590 человек", - сообщила Антонова, выступая на публичном отчете министерства.

По словам первого замминистра, к 2030 году планируется достичь показателя вовлеченности в волонтерскую деятельность в 30% от общего населения республики.