На Камчатке из-за волн до 9 м объявили штормовое предупреждение

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Волны высотой до девяти метров прогнозируются в акваториях Тихого океана и Берингова моря на Камчатке. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС России по краю.

"13 декабря в Тихом океане и Беринговом море в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ) ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 метров. Явление сохранится до середины дня 13 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объявлено штормовое предупреждение. В регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. В связи с этим руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. Уточняется, что для населенных пунктов на побережье ветровое волнение моря угрозы не представляет.