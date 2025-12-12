На Курилах 13 декабря ожидаются штормовой ветер и снег

Жителей призвали не покидать населенные пункты без особой необходимости

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Усиление ветра до 35 м/с и снег прогнозируют на Курильских островах Сахалинской области в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", 13 декабря в Северо-Курильском районе ожидается ветер порывами до 35 м/с (ураган). Сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель, видимость 500 м и менее", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью 13 декабря у Охотоморского побережья острова Итуруп возможны волны 4 м и более. Явление сохранится до вечера того же дня.

Спасатели призвали местных жителей не покидать пределы населенных пунктов без особой необходимости, а также соблюдать правила безопасности в непогоду.