Шойгу: Россия намерена расширять взаимодействие с Лаосом

Это развитие программ по мирному атому, по строительству объектов атомной энергетики, образованию и подготовке кадров, дальнейшее развитие экономических отношений, вопросы военного и военно-технического сотрудничества, сообщил Секретарь Совета безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон © Кирилл Зыков/ POOL/ ТАСС

ВЬЕНТЬЯН, 12 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу передал наилучшие пожелания главы российского государства Владимира Путина президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту и заверил, что Москва настроена на расширение взаимодействия с Вьентьяном.

"В первую очередь хочу передать наилучшие пожелания и приветствие президента Путина", - обратился Шойгу к Сисулиту. Секретарь СБ отметил, что российская делегация во время нынешнего визита в Лаос работает над реализацией договоренностей о сотрудничестве, достигнутых лидерами двух стран.

"Это развитие программ по мирному атому, по строительству объектов атомной энергетики, образование и подготовка кадров, дальнейшее развитие экономических отношений, вопросы военного и военно-технического сотрудничества", - перечислил Шойгу. Он уверен, что есть "большие перспективы расширения рамок экономического, военного, культурного, научного сотрудничества". "Те программы, которые уже намечены и будут намечены, конечно, будут выполняться", - заверил секретарь российского Совбеза.

По словам президента Лаоса, нынешний визит российской делегации "вносит большой вклад в развитие сотрудничества" двух стран. "Мы всегда помним поддержку и помощь со стороны СССР и России", - заверил он.