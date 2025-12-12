Суд отказался взыскать 1 млн рублей в пользу "Джем" из-за песен группы "Мираж"

Иск был связан со смежными правами на некоторые музыкальные композиции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказался взыскать 1 млн рублей с предпринимателя Александра Морозова из-за песен "Миража" в пользу музыкального издательства "Джем", гендиректор которого Александр Черкасов обвиняется в мошенничестве. Об этом ТАСС рассказала представитель ответчика Валерия Рытвина.

"Суд отклонил в полном объеме исковые требования ООО "Издательство Джем" к моему доверителю, индивидуальному предпринимателю Морозову А.Н.", - сказала она. Как сказано в материалах дела, иск был связан со смежными правами на ряд популярных эстрадных песен.

Музыкальное издательство "Джем" через сайт Морозова в интернете заказало две виниловые пластинки с такими песнями группы "Мираж", как "Звезды нас не ждут", "Музыка нас связала", "Видео", "Электричество", "Новый герой" и другими. В издательстве утверждают, что смежные права на эти композиции принадлежат "Джему", разрешение на распространение этих фонограмм Морозову оно не давало. В связи с этим издательство подало на бизнесмена в суд.

В обоснование своих требований истец ссылается на лицензионный договор от 01 октября 2013 года, согласно условиям которого получены права использования спорных фонограмм. "Этот договор был дважды подвергнут судебной экспертизе, в ходе которой было установлено агрессивное воздействие на документ. Он подвергался термо-световому и локально химическому воздействию, что повлекло за собой существенное изменение свойств материалов письма этих документов", - отметила юрист. По этой причине иск был отклонен.

Генеральный директор музыкального издательства "Джем" Черкасов обвиняется в совершении мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По просьбе следствия Тверской суд Москвы арестовал его до 27 января.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Черкасов и аффилированные с ним лица 10 декабря 2024 года "предприняли незаконные и недобросовестные" действия по блокировкам фильма "Руки вверх!" на популярных в РФ интернет-платформах "Кинопоиск", "Премьер", "Иви" и "Старт".