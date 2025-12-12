На Северо-Западе России ожидаются ветра, метели, дождь и гололед

В частности, в Архангельске прогнозируют снег и минус 4-9 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Усиление ветра ожидается в пятницу в северных регионах Северо-Западного федерального округа, сообщают региональные гидрометцентры. Во всех регионах пройдут осадки в виде дождя и снега, в большинстве регионов возможен гололед.

В Архангельске 12 декабря ожидается усиление северо-западного и северного ветра порывами 15-20 м/с. "В связи с прогнозируемым действием над акваторией Белого моря ветров северной четверти, с усилением до штормового, на устьевом взморье и в дельте реки Северной Двины ожидается нагонное повышение уровня воды", - предупреждает отдел речных и морских гидропрогнозов Северного УГМС. Прогнозируется формирование закраин, промоин, выход воды на лед, возможно частичное разрушение припая. В регионе пройдет снег, в южной половине области сильный, температура воздуха будет минус 4-9 градусов.

Ветрено будет и в Ненецком автономном округе, местами порывы 17-22 м/с; днем на побережье 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, пройдет снег, местами сильный, и метель при минус 12-17 градусах, местами столбик термометра поднимется до минус семи. В Мурманской области ожидается увеличение интенсивности осадков, усиление ветра, местами метель, температура воздуха минус 2-8 градусов. На побережье Кольского полуострова сильный ветер до 23 м/с.

В Республике Коми с вечера четверга до вечера пятницы ожидаются очень сильные снегопады с ухудшением видимости до 500 м. В отдельных районах пройдут метели, ветер усилится до 14 м/с, на дорогах - гололед. Температура воздуха ночью понизится до 6-15 градусов мороза, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса, на севере Коми - до минус 11. В Вологодской области после залповых снегопадов и оттепели до плюс 3 градусов начнется похолодание. После прохождения холодного атмосферного фронта начнет поступать арктический воздух, температура воздуха понизится до минус 2-4 градусов, осадки перейдут в снег, прогнозирует Вологодский ЦГМС. В Карелии местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый, будет минус 3-8 градусов, местами до минус 11.

Дожди и мокрый снег в Пскове и Новгороде

В Псковской области 12 декабря ожидается облачная погода, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Вечером на дорогах местами гололедица. Температура воздуха по области в течение суток плюс 1-6 градусов, к вечеру синоптики обещают понижение до минус 5. Через Новгородскую область ночью пройдет холодный фронт, он принесет небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие к утру в снег.

"Днем в тылу уходящего циклона заток холодного воздуха обеспечит начало похолодания. В течение следующих суток температура воздуха будет понижаться: ночью она составит от ноля до плюс пяти градусов, а к вечеру опустится до минус пяти. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с. Днем на дорогах гололедица", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

Во власти осени в Калининграде

На территории самого западного российского региона на Балтике по-прежнему продолжает властвовать осеннее тепло, температура воздуха днем в пятницу составит плюс 6-9 градусов, ночью она была близка к этим показателям - 4-9 градусов выше 0.

По данным метеорологов, в области три дня подряд обновляются суточные рекорды температуры, которая превышает местами десять градусов тепла. День сегодняшний будет облачный, с прояснениями, временами дождь, днем небольшой. Ветер западный, северо-западный 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. По данным официального сайта Гидрометцентра по региону, в Калининграде днем будет плюс восемь градусов, возможен небольшой дождь.