В Краснодаре разработают историческую настольную игру о Сталинградской битве

Ее создадут по реальным картам сражений

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Настольную игру о Сталинградской битве, основанную на реальных картах сражений, разработают в Краснодаре. Проект будет реализован в 2026 году благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщила ТАСС руководитель центра развития детей и молодежи (АНО ЦРДМ) "Следующий шаг" Евгения Егорова.

"Проект называется "Час мужества. Сталинградская битва" - историческая игра для школьников и студентов, - рассказала она. <…> Это дидактическое наглядное пособие для проведения интерактивного урока истории и повод поговорить с молодежью о мужестве, подвигах наших предков и служении Родине сегодня. Наша цель - помочь взрослым интересно рассказать детям и молодежи о Великой Отечественной войне, ведь с каждым годом все меньше остается в живых ветеранов, в школьной программе часов на изучение Великой Отечественной войны дается не так уж много. Поэтому мы помогаем учителям и наставникам, создаем для них интерактивный инструмент просвещения и воспитания молодежи".

По словам Егоровой, разработку планируется провести с февраля по декабрь 2026 года.

Согласно данным на сайте Президентского фонда культурных инициатив, общее финансирование проекта составит более 11 млн рублей, в том числе 6,94 млн - средства гранта, а остальная сумма - финансирование, найденное исполнителями из других источников.

Об игре

Собеседница агентства уточнила, что разрабатываемая на базе исторически достоверных карт игра смоделирует ключевые события Сталинградской битвы: отступление Красной армии к Волге, борьбу за Мамаев курган и завод "Баррикады", а в конце - стратегическую операцию "Уран" и окружение войск фельдмаршала Паулюса. В процессе игры участникам предстоит участвовать в динамично развивающихся событиях, принимать сложные решения - а в итоге получить знания о подвигах советских солдат и роли поддерживавшего их тыла.

Она пояснила, что игра будет разработана таким образом, чтобы задействовать до 30 человек одновременно - то есть, в нее сможет играть сразу целый школьный класс. При этом сессии рассчитаны примерно на 1,5 часа - а столько длится сдвоенный урок.

Создатели рассчитывают, что игру можно будет эффективно включить в учебный процесс, и она поможет лучше запомнить даты, имена участников и географию сражений. Для каждой игровой кампании предусмотрены викторины по истории военных лет, которые закрепят уже полученные знания.

Егорова добавила, что команда проекта планирует организовать обучение для преподавателей, наставников, библиотекарей и руководителей молодежных клубов. "Летом 2026 года мы соберем учителей, наставников со всей страны, привезем их в Волгоград, проведем экскурсии по местам боев и обучим на роль игротехников для самостоятельного проведения игры в их городах и селах. <…> В итоге проект охватит не менее 5 тыс. школьников и студентов. География его реализации обширна и включает 20 городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск", - отметила руководитель проекта.

О Сталинградской битве

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы над немецко-фашистскими захватчиками. Битва продолжалась 200 суток и разворачивалась на 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. Число участников с обеих сторон доходило до 2,1 млн человек одновременно.

Операция "Уран" по окружению и уничтожению немецких сил под Сталинградом началась 19 ноября 1942 года, а уже 2 февраля 1943 года группировка противника численностью более 300 тыс. человек была полностью разгромлена. В плен взяли более 90 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе командующего немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса со всем его штабом.

В сталинградском котле враг потерял около 1,5 млн человек - убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Велики были и потери советских войск - под Сталинградом погибли 480 тыс. человек, более 500 тыс. получили ранения.