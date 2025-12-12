"Русские витязи": память о погибших в Камрани в 1995 году летчиках не поблекла

12 декабря 2025 года исполняется 30 лет со дня трагедии во Вьетнаме, в которой погибли четыре летчика пилотажной группы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Гибель летчиков в Камрани в 1995 году стала одним из самых непростых времен для "Русских витязей", память о них не поблекла. Об этом говорится в заявлении авиационной группы высшего пилотажа в день 30-летия со дня трагедии.

"12 декабря 2025 года исполняется 30 лет со дня трагедии в Камрани во Вьетнаме, в которой погибли четыре летчика пилотажной группы "Русские витязи". 30 лет - срок немалый, но память о них не поблекла. Для многих они остались не просто героями, а людьми, чьи лица, голоса и поступки навсегда остались в сердцах тех, кто их знал. <...> Эта трагедия стала частью истории российской авиации и одним из самых непростых времен для нашей группы", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что они были мастерами своего дела, "молодыми и энергичными летчиками, настоящими патриотами, людьми, для которых служба Родине была не обязанностью, а призванием".

"Сегодня, в день 30-летия со дня гибели летчиков, мы вспоминаем их с благодарностью и скорбью. Пусть их имена не стираются временем, а память о них продолжает жить в сердцах", - уточняется в заявлении.

12 декабря 1995 года в ходе перелета из Малайзии в Россию после участия в международном авиасалоне "Лима-95" разбились два истребителя Су-27 и один Су-27УБ (бортовые номера "07 синий", "09 синий" и "19 синий") пилотажной группы "Русские витязи". При заходе на посадку для дозаправки топливом на вьетнамском аэродроме Камрань произошло столкновение с горой, причиной послужила неудовлетворительная организация полетов в сложных метеоусловиях. Погибли четверо летчиков: гвардии полковник Борис Григорьев, гвардии подполковники Николай Гречанов, Николай Кордюков и Александр Сыровой.