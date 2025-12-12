Назван доминирующий тип гриппа в более чем 10 регионах России

Им стал штамм А (Н3N2), известный как гонконгский грипп

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря, /ТАСС/. В более чем десяти регионах Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада и Центральной части России назвали штамм гриппа А (Н3N2), известный как гонконгский грипп, превалирующим или единственным выявленным у заболевших в текущем сезоне, рассказали ТАСС в регионах.

"Лаборатории подтверждают наличие таких вирусов, как грипп A (H3N2) - основной обнаруженный штамм, и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы, аденовирусы). Всего с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 99 случаев гриппа", - сообщили в управлении Роспотребнадзора Смоленской области. Преобладающим штамм А (Н3N2) назвали в Тюменской, Вологодской, Калининградской областях, Бурятии, Приморском крае, республике Алтай.

В ЕАО на 49 неделе зарегистрировали 146 случаев гриппа, и все они - типа H3N2, в Забайкалье 49,1% из числа диагностированных пациентов болеют гриппом А/H3N2. Гонконгский грипп выявляют так же в республике Коми, Томской области и на Камчатке.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что всероссийская кампания по вакцинации в России завершена, при изучении значимых мутаций гонконгского гриппа не обнаружено. Еще до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом в России были привиты 78 млн человек - 53,2% от совокупного населения. Антиген вируса гриппа типа А (H3N2) согласно рекомендациям ВОЗ был внесен в состав трех - и четырехвалентных вакцин.