Шойгу вручил президенту Лаоса орден Александра Невского

Тхонглун Сисулит удостоен награды "за большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой"

ВЬЕНТЬЯН, 12 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту. Церемония прошла в Президентском дворце. Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным в октябре.

Руководитель Лаоса удостоен награды "за большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой".

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина имею честь выполнить почетную миссию и вручить вам орден Александра Невского. Хочу заверить вас, что это заслуженное признание всей совокупности ваших усилий как государственного деятеля, добившегося выдающихся успехов в развитии двустороннего сотрудничества", - обратился Шойгу к президенту Лаоса. По мнению секретаря СБ РФ, вся жизнь Сисулита "буквально со студенческой скамьи связана с Россией". "Пронеся любовь к ней через многие годы, вы, заняв высокие посты в партии и государстве, продолжаете вносить неоценимый вклад в продвижение традиционных отношений дружбы, сотрудничества между Россией и Лаосом", - отметил Шойгу.

Президент Лаоса заверил, что "Лаосская Народно-Демократическая Республика остается надежным другом и всегда готова укреплять дружбу, отношения и сотрудничество с Россией и ее народом".

О Сисулите

Сисулиту 10 ноября исполнилось 80 лет. В 1962-1969 годах он учился в педагогическом колледже Патриотического фронта Лаоса (социалистическая организация, которая в 1950-1970-е годы вела борьбу за свержение монархии; в декабре 1975 года монархия была упразднена и провозглашена Лаосская Народно-Демократическая Республика). В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена (сейчас Российский государственный педагогический университет, РГПУ им. Герцена). Затем преподавал в Национальном университете Лаоса во Вьентьяне, где возглавлял программу по изучению русского языка. В 1984 году получил докторскую степень по истории международных отношений в Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 2001 году вошел в состав Политбюро ЦК Народно-революционной партии Лаоса - единственной политической партии в стране. В 2001-2016 годах Сисулит занимал посты заместителя премьер-министра, в 2006-2016 - министра иностранных дел, в 2016-2021 - премьер-министра Лаоса. Приоритетом его кабинета было экономическое развитие, борьба с коррупцией и наркоторговлей. В январе 2021 году он был избран генеральным секретарем ЦК НРПЛ. Согласно конституции Лаоса, генсек одновременно является и президентом страны. Его формальное утверждение на высший пост прошло в марте 2021 года.

Сисулит удостоен множества наград разных стран, среди которых уже есть российский орден Дружбы.

Орден Александра Невского - единственная награда, которая существовала и в Российской империи, и в Советском Союзе, и вручается в современной России. Задуманный Петром I для награждения за военные заслуги впоследствии орден стал использоваться и для поощрения гражданских лиц "в воздаяние трудов, для Отечества подъемлемых". Революция 1917 года упразднила этот орден, но в 1942 году он был возрожден как военная награда СССР для командиров, проявивших мужество и тактическое мастерство в боях. После распада СССР орден сохранился в РФ как награда за особые личные заслуги перед Отечеством и символ преемственности отечественной истории.