Астраханская область на 50% решила проблему адаптации жилья для инвалидов СВО

Остальным жителям сначала необходимо правовое сопровождение, сообщили в госфонде "Защитники Отечества"

АСТРАХАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Астраханский филиал госфонда "Защитники Отечества" совместно с региональными властями выполнил мероприятия по адаптации жилья 50% бойцов, получивших инвалидность. Остальным жителям сначала необходимо правовое сопровождение, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

Ранее глава региона Игорь Бабушкин для решения вопроса адаптации жилья инвалидов СВО ставил задачу провести весь комплекс работ, включая обследование дворов многоквартирных домов, выявление потребности и завершение модернизации до 1 ноября.

"По итогам проведенной работы установлена подтвержденная нуждаемость у 49 ветеранов. В 25 жилых помещениях мероприятия по адаптации уже выполнены в полном объеме - это включает установку необходимых технических средств, устранение барьеров и создание безопасной, комфортной среды", - сообщили в фонде, отметив, остальными заявителям сначала необходимо правовое сопровождение.

Там объяснили, что ряду ветеранов помогают в оформлении документов на жилье. "После завершения этой процедуры фонд совместно с региональными органами власти сможет приступить к благоустройству и адаптации их домов и придомовых территорий", - добавил собеседник агентства.

Также в пресс-службе "Защитников Отечества" отметили, что продолжается комплексный мониторинг условий проживания ветеранов и выявления потребности в адаптации жилья и дворовых территорий.

Ранее губернатор Астраханской области, председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что проект базового стандарта оказания мер социальной поддержки участникам СВО, членам их семей, членам семей погибших участников СВО для реализации на территории всех субъектов РФ подготовлен комиссией Госсовета РФ. Он уточнил, что в него входит 19 мер соцподдержки, которые затрагивают образование, социальную защиту, трудовую занятость, здравоохранение, культуру, отношения в сфере налогового законодательства и оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи. При этом особое внимание предлагается уделить родным и близким героев, которые погибли.