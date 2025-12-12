В Москве дорожный патруль осенью помог 12,5 тыс. водителей в трудных ситуациях

В багажнике экипажей всегда есть все необходимое для помощи на дорогах

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 12,5 тыс. раз Дорожный патруль столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пришел на помощь водителям этой осенью. Чаще всего автомобилисты обращались за помощью при поломке транспортного средства, сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Дорожный патруль ЦОДД работает с 2017 года и круглосуточно приходит на помощь водителям в трудных ситуациях на дороге. За эту осень они помогли автомобилистам 12,5 тыс. раз. Чаще всего - при неисправности машины, при ДТП в городе и на МКАД", - сказал он.

В багажнике экипажей всегда есть все необходимое для помощи на дорогах: огнетушитель, аптечка, трос, бустер для запуска двигателя, конусы и домкрат. Дорожный патруль помогает на маршруте своего следования, вызвать его могут только сотрудники Ситуационного центра ЦОДД. При нештатной ситуации или аварии они оперативно направляют ближайший экипаж к месту.