Дельфинарий в Кирилловке первый в Новороссии и Донбассе получит лицензию

Подобные учреждения должны пройти регистрацию до 1 сентября 2026 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Дельфинарий, расположенный в Кирилловке, первым получит лицензию в Донбассе и Новороссии. Об этом ТАСС сообщил директор учреждения Дмитрий Фролов.

"Мы сейчас первыми получаем лицензию, готовим всю документацию. Качество содержания дельфинов у нас очень комфортное. Мы давно работаем, переехали из Ялты, до Ялты был Севастополь, и все началось с 1966 года", - сказал он ТАСС.

В Азово-Черноморском управлении Россельхознадзора отметили, что все подобные учреждения должны пройти процесс регистрации до 1 сентября 2026 года. "Согласно действующему законодательству, <...> деятельность по содержанию животных в зоопарках, дельфинариях и океанариумах подлежит лицензированию в соответствии с постановлением номер 463 об осуществлении деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях на территории Запорожской области допускается до сентября 2026 года без лицензии. Перед началом вышеуказанной деятельности хозяйствующий субъект должен направить уведомление в территориальный орган Россельхознадзора", - сказала ТАСС врио начальника отдела ветеринарного контроля и надзора по Запорожской области Азово-Черноморского межрегионального управления ведомства Любовь Проценко.