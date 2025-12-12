Более 95% опрошенных россиян поддержали создание дорожек для передвижения на СИМ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 95% россиян поддерживают возможность создания выделенных дорожек и зон для безопасного передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом говорится в исследовании Института общественного мнения "Анкетолог", которое есть в распоряжении ТАСС.

"96% поддерживают создание выделенных дорожек и зон для безопасного передвижения", - сказано в исследовании.

Также 70% респондентов считают важным, чтобы пешеходы, автомобилисты и люди на других видах транспорта передвигались по разным дорожкам. При этом 90% опрошенных полагают, что движение по проезжей части без выделенных полос вызывает напряжение, а 70% признались, что в таких условиях не готовы выезжать на дорогу.

"Россияне отмечают, что инфраструктура не поспевает за ростом популярности такого транспорта. 69% говорят о недостатке велополос и велодорожек, парковок и точек зарядки, а 57% называют отсутствие развитой инфраструктуры основным недостатком использования таких средств передвижения. 77% отмечают, что городская среда пока не обеспечивает безопасность для всех участников дорожного движения", - говорится в исследовании.

Согласно представленным данным, автовладельцы чаще других отмечают риски, связанные с использованием велосипедов, электровелосипедов и электросамокатов на автодорогах. Так, 75% водителей выступают против движения таких транспортных средств по проезжей части, а 90% считают, что это повышает риск аварий.

В исследовании участвовали 1 600 россиян старше 18 лет, которые проживают в городах с численностью населения более 100 тыс. человек.