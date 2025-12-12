В Японии символом уходящего года выбрали иероглиф "медведь"

Торжественная церемония по этому случаю прошла в буддийском "Храме чистой воды" в древней столице Японии Киото

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Eugene Hoshiko

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Иероглиф "кума" ("медведь") выбран символом уходящего 2025 года в Японии. Торжественная церемония по этому случаю прошла в буддийском "Храме чистой воды" в древней столице Японии Киото.

Выбор участников общенационального голосования, которые определяют иероглифический символ уходящего года, обусловлен участившимися в этом сезоне нападениями этих животных на людей. Из-за неурожая орехов медведи все чаще выходят к населенным пунктам в поисках еды.

По традиции символ года начертал на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см настоятель храма монах Сэйхан Мори. Определение символа года проводится с 1995 года. Нынешняя церемония стала 31-й по счету.

По данным министерства окружающей среды, в период с апреля по ноябрь текущего года в Японии было зафиксировано рекордное число нападений медведей на людей. За этот срок пострадали по меньшей мере 230 человек, 13 погибли.

Чаще всего нападению медведей подвергаются люди на северо-востоке страны, в префектурах Акита, Иватэ и Фукусима. При этом в Японии, за исключением Хоккайдо, Кюсю и Окинавы, статистика по которым не публикуется, в апреле - октябре властям поступило почти 37 тыс. сообщений от людей, заметивших медведей.

В 2024 году символом года был признан "кин" ("золото") на фоне успехов японских спортсменов на Олимпиаде в Париже, а также масштабного скандала с нарушениями финансовой отчетности в Либерально-демократической партии. В 2023 году символом года был признан "налог" из-за внимания общественности, которое было приковано к налоговой теме, символом 2022 года был выбран иероглиф "сражение, война", а в 2021-м - "золото", что обусловлено рекордным количеством золотых медалей, которые японские спортсмены завоевали на летней Олимпиаде в Токио.