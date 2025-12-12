Елку к Новому году ежегодно ставят 8 из 10 опрошенных россиян

Искусственные деревья выбирают 64% россиян, однако каждый пятый предпочитает покупать живую ель, следует из исследования сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и исследовательской компании "ОнИн"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. 80% опрошенных россиян каждый год ставят елку и украшают дом к Новом году. Об этом сказано в совместном исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и исследовательской компании "ОнИн", с текстом которого ознакомился ТАСС.

"8 из 10 россиян каждый год украшают дом к Новому году. Из них больше половины (54%) с удовольствием принимают участие в этом процессе. Еще четверть (25%) доверяют эту задачу членам семьи, а 18% присоединяются к этой традиции время от времени, по настроению. Таким образом, в большинстве семей обычай вместе наряжать елку сегодня сохраняется", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, искусственные деревья выбирают 64% россиян, однако каждый пятый (20%) предпочитает покупать живую ель. Еще 12% опрошенных делают выбор в пользу альтернатив - настольных композиций, букетов или венков из еловых веток.

Большинству опрошенных (59%) по душе новогодние игрушки золотого, красного и зеленого цвета. 43% респондентов собираются использовать в качестве праздничного украшения современные световые решения, такие как умные гирлянды и интерактивный декор. При этом 35% участников опроса предпочитают советские елочные игрушки. В то же время среди россиян в 2025 году популярностью пользуется минималистичная эстетика "тихой роскоши". Так, сдержанные пастельные оттенки и натуральные фактуры привлекают 23% респондентов. Почти столько же (22%) выбирают украшения из природных материалов, а 20% предпочитают украшать дом к Новому году изделиями ручной работы, сказано в исследовании.

По данным опроса, 41% россиян будут украшать дом тем, что есть, но большинство (57%) все же планирует купить или уже купили новые украшения в 2025 году. При этом две трети (66%) россиян заказывают украшения в сервисах доставки и на маркетплейсах.

Как отметили эксперты, большая часть жителей России (80%) убирают праздничные украшения в январе - 40% сразу после Старого Нового года, но почти столько же (39%) оставляют елку до конца месяца, продлевая атмосферу праздника. Еще 15% ждут, пока декор надоест, и убирают его уже в феврале, а 4% оставляют все до весны. 1% опрошенных расстаются с елкой первого января.

Опрос проходил в ноябре 2025 года, в нем приняли участие более 2 500 пользователей из разных городов России.