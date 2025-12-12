В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения

Аэропорт продолжает обеспечивать прилет воздушных судов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с сигналом "ковер". Аэропорт приостановил вылет самолетов, сообщили в Telegram-канале аэропорта.

"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "ковер". Временно приостановлен вылет воздушных судов. Аэропорт продолжает обеспечивать прилет воздушных судов", - говорится в сообщении.

При этом в терминалах Шереметьево продолжается обслуживание пассажиров, ситуация остается спокойной. Аэропорт предупредил пассажиров быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями. Также возможны корректировки в расписании полетов.

С начала суток, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, силами ПВО было сбито восемь беспилотников, летевших на столицу.