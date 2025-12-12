Пашинян традиционно прокатился на велосипеде в рамках визита в Москву

Премьер-министр Армении выложил в соцсетях видеоролик с прогулки и сопроводил его записью: "Велосипедная прогулка по Москве. Армения, Россия"

ЕРЕВАН, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Москве, совершил свой традиционный утренний велопробег по центру российской столицы.

Выложив в своих социальных сетях видеоролик с прогулки на велосипеде по центру Москвы вдоль здания Манежа вблизи Кремля, Пашинян сопроводил его следующей записью: "Велосипедная прогулка по Москве. Армения, Россия".

Это не первый раз, когда армянский премьер в ходе посещения России катается по утрам на велосипеде. Он традиционно в ходе своих визитов за рубеж периодически выкладывает подобного рода видеоролики, призывая граждан приобщаться к здоровому образу жизни.

11 декабря, глава армянского правительства, перед участием в заседании Евразийского межправительственного совета поделился видеоселфи вида из своего окна номера, по всей видимости, гостиницы "The St. Regis Москва Никольская" на Лубянскую площадь. В видео Пашинян слушал песню группы "Ласковый Май"- "Белые Розы".