В Мурманске впервые проведут пожарную экскурсию по торговому центру

МУРМАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС проведут первую в Мурманской области экскурсию безопасности по торгово-развлекательному центру, где расскажут, как читать планы эвакуации, а также по какому маршруту покинуть здание в случае происшествия. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Дина Рыгина.

"В честь 35-летия МЧС России мы организовали в одном из торговых центров Мурманска выставку и также решили впервые в регионе провести экскурсию безопасности. Наши сотрудники расскажут, где находятся планы эвакуации, что на них отражено. Как правильно и по какому маршруту покинуть здание в случае происшествия, как функционирует комната жизнеобеспечения и для чего сформирована пожарная дружина", - сказала Рыгина.

Помимо экскурсии будут функционировать тематические площадки. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории представят оборудование, с помощью которого устанавливают причины пожаров в лабораторных условиях, а огнеборцы дадут возможность каждому примерить боевую одежду пожарного.