Во Всероссийской школьной олимпиаде по экономике приняли участие около 500 тыс. человек

Число участников по сравнению с учебным годом 2023-2024 выросло на 48 тыс. человек

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Более 470 тыс. человек приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников по экономике в учебном году 2024-2025 года. Об этом на Всероссийской финансовой конференции в Красноярске сообщил замминистра финансов РФ Павел Кадочников.

"У нас задания по финансовой грамотности включены во все этапы Всероссийской олимпиады школьников по предмету экономика. В 2024-2025 учебном году количество участников превысило 470 тысяч, и это тоже важная часть охвата нашей молодежи, наших школьников", - сообщил Кадочников. Согласно данным его презентации, число участников по сравнению с учебным годом 2023-2024 выросло на 48 тыс. человек.

Он добавил, что в РФ "масштабируются олимпиады по финансовой грамотности для школьников и студентов", а победители и призеры этих олимпиад получают преимущество при поступлении в вузы, в том числе в Московский государственный университет (МГУ). Так Кадочников сообщил, что в этом году прошла первая олимпиада по финансовой грамотности "Мои финансы" среди учащихся среднего профессионального образования, в которой приняло участие 32 тыс. человек из 88 регионов страны.

"Мы постоянно стараемся создавать новые образовательные продукты. Мы начали интеграцию элементов финансовой грамотности в дошкольное образование, то есть детские сады. Мы провели пилотное обучение педагогов дошкольного образования, для того чтобы базовые основы, базовые навыки финансового поведения закладывать уже на самых ранних этапах развития ребенка", - подчеркнул он.

В Красноярске 12 декабря проходит III Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан. Участниками мероприятия стали представители властей регионов, территориальных отделений Банка России, профильных федеральных и региональных институтов развития, экспертного сообщества, образовательных и общественных организаций. В конференции принимают участие регионы РФ, ставшие столицами финансовой культуры в этом году - Красноярский край и Нижегородская область.