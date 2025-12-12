Котяков не видит необходимости сокращать рабочий день до шести часов

Первый зампред комитета ГД по безопасности Юрий Афонин ранее заявил, что фракция КПРФ планирует внести изменения в Трудовой кодекс России для сокращения рабочей недели россиян до 30 часов

Редакция сайта ТАСС

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков © Михаил Терещенко/ ТАСС

АБАКАН, 12 декабря. /ТАСС/. Необходимости идти на сокращение рабочего дня до шести часов, исходя из ситуации на рынке труда в России, нет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин на прошлой неделе заявил изданию "Абзац", что фракция КПРФ планирует внести изменения в Трудовой кодекс России для сокращения рабочей недели россиян до 30 часов.

"У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. На сегодняшний день, в той ситуации, какую мы видим на рынке труда, идти на сокращение рабочего дня, необходимости, мне кажется, нет", - сказал Котяков журналистам.

Он отметил, что рынок труда, наоборот, дает возможность гражданам в случае, если есть заинтересованность и желание, работать полный рабочий день, получать полную заработную плату.

При этом действующие нормы трудового законодательства сегодня позволяют работодателю вместе с работниками устраивать гибкий график своей работы, подчеркнул Котяков. В том числе это может быть гибридный формат работы или дистанционная занятость.

"То есть, сегодня трудовое законодательство достаточно гибкое и маневренное в этом плане. И сейчас менять нормы при учете того баланса, который достигнут, мне кажется, необходимости нет", - пояснил Котяков.