Станислава Трофимова избрали главой Чебоксар

На пост претендовали два человека, их кандидатуры были предложены главой Чувашии

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 12 декабря. /ТАСС/. Чебоксарское городское собрание депутатов (ЧГСД) проголосовало за назначение на должность главы чувашской столицы Станислава Трофимова, который ранее работал заместителем мэра и временно исполнял полномочия руководителя округа, передает корреспондент ТАСС.

На пост главы Чебоксар претендовали два человека, их кандидатуры были предложены главой Чувашии: конкуренцию Трофимову составил директор МБУ "Управление жилфондом г. Чебоксары" Андрей Шестаков. В ходе заседания премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов назвал день избрания главы города символическим, так как 12 декабря отмечается День Конституции России. Было отмечено, что создана комиссия для определения кандидатов на пост главы города, которая провела "объемную работу и определила сильных, замотивированных претендентов". По словам Артамонова, у обоих кандидатов есть "лидерские качества, они целеустремленные, компетентные и умеют мыслить не как все, при этом каждый со своим стилем стратегического мышления, что не позволяет превращаться в шаблонного чиновника".

"По результатам голосования в соответствии с уставом города Чебоксары главой города избран Трофимов Станислав Олегович", - отметил спикер ЧГСД Владимир Доброхотов.

Трофимов в своем выступлении, говоря о планах по развитию города, отметил важность сохранения "лучшей практики предыдущих градоначальников, объединения ресурсов, умножения достигнутого". Он подчеркнул важность "постоянного диалога с горожанами", в том числе ежемесячно будут проводиться встречи чиновников с жителями города с обсуждением планов. В качестве приоритетных задач он назвал капремонт домов, замену более 900 лифтов к 2030 году, расселение из аварийного жилья, транспортное обеспечение, ремонт шести мостов и благоустройство дворов, в том числе обновление более 90 км тротуаров.

"60 школ в нашем городе. Мы понимаем, что 41 из них имеет большой износ. <...> Наша задача [в следующем году] дать старт ремонту 18 школ, в 2027 году - еще шести. <...> Здесь важно всем нам слаженно работать", - сообщил Трофимов.

8 декабря ЧГСД поддержало муниципальный устав в новой редакции, предусматривающий избрание главы Чебоксар из числа кандидатов, представленных главой Чувашии. До этого руководитель муниципалитета избирался решением ЧГСД из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

О Трофимове

Трофимов родился в декабре 1992 года, является выпускником Российского государственного социального университета (специальность "Юриспруденция") и Московского политехнического университета (специальность "Менеджмент"). В 2017-2022 годах возглавлял отдел молодежного и общественного развития администрации Чебоксар, в 2022-2025 годах работал главой Ядринского муниципального округа. В середине августа 2025 года вернулся в мэрию Чебоксар в качестве заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ, с 20 сентября временно исполнял полномочия главы Чебоксар.

Трофимов сменил на посту Владимира Доброхотова, который проработал более одного года и досрочно сложил полномочия 19 сентября 2025 года. Он ушел в отставку по собственному желанию, в октябре его назначили спикером ЧГСД. Ранее досрочно покинул пост главы Чебоксар по собственному желанию Денис Спирин, проработав более трех месяцев.