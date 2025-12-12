ВЦИОМ: две трети россиян не согласны с судебным решением по делу Долиной

При этом среди представителей самого старшего поколения вынесенное судебное решение находит поддержку вдвое чаще, чем среди россиян в целом

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Две трети (67%) россиян не поддерживают решение суда по делу певицы Ларисы Долиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

Читайте также

Осторожно, мошенники: эксперт объяснила схему обмана Ларисы Долиной

"Судебное решение по делу Долиной видится россиянам несправедливым: две трети наших сограждан скорее с ним не согласны, каждый седьмой - согласен. При этом среди представителей самого старшего поколения вынесенное судебное решение находит поддержку вдвое чаще, чем среди россиян в целом", - говорится в сообщении.

Дело вызвало широкий резонанс: большинство опрошенных слышали о нем (87%). Оно также вызвало рост недоверия к вторичному рынку недвижимости, среди потенциальных покупателей сильны опасения, что продавец может аннулировать сделку через суд (62%, 71% - с учетом решения суда по Долиной).

Опрос проводился 5 декабря, в нем приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.

О деле

13 августа 2024 года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ. Рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье назначено на 16 декабря.