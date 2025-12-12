Депутат Майданов призвал создать в РФ аналог комсомола для детей старше 15 лет

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, для детей в начальной школе и до 15 лет можно вернуть существовавшие в СССР подростковые клубы различной направленности - спорт, шахматы, театральное искусство, в которых государство занималось бы досугом детей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Молодежную организацию, аналогичную существовавшему в Советском Союзе комсомолу, следует создать в России для подростков от 15 лет и до возраста окончания вуза. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов на пресс-конференции в ТАСС.

На мероприятии, посвященном презентации доклада об итогах социологического исследования "Ценностный профиль российской молодежи как субъекта государственной молодежной политики", он отметил, что в стране необходимо возвращать некоторые советские практики по патриотическому воспитанию молодежи, как ранее в школах были возвращены церемонии поднятия государственного флага.

"Комсомол - это та система, которая существовала для ребят 15+, старшая школа и дальше. Что у нас для нее существует? <...> [Мне] кажется, должна быть создана какая-то государственная организация, которая за этот переход от 15 и до того, как они выйдут из института, эти 10 лет, [будет отвечать]. Они крайне важны для государства, и здесь мы должны усилить свою работу", - сказал он.

По мнению Майданова, для детей в начальной школе и до 15 лет можно вернуть существовавшие в СССР подростковые клубы различной направленности - спорт, шахматы, театральное искусство, в которых государство занималось бы досугом детей.

Депутат также отметил, что поколение людей, которым сейчас от 17 до 35 лет, имеет другие ценности, воспитанные под влиянием Запада, при этом дети до 17 лет лучше усвоили государственные ценности, чтут свою историю, героев и независимость, а также наизусть знают гимн.