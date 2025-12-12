Котюков: сбалансированный семейный бюджет является основой финустойчивости государства

Как сообщил губернатор Красноярского края, уже 22 региона включились в борьбу за переходящее право стать "Столицей финансовой культуры" в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Формирование финансовой культуры населения являются частью общесемейной политики и сбалансированный семейный бюджет является основой финансовой устойчивости государства. Об этом на Всероссийской финансовой конференции заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Формирование финансовой культуры - это задачи общесемейной политики. Сбалансированный бюджет семьи, домохозяйства - основа сбалансированного государственного бюджета, устойчивого финансового состояния государства, любой компании или корпорации. У нас в каждом муниципальном образовании есть координаторы по финансовому просвещению. Формируются программы и у крупных предприятий. Есть идеи, есть инициативы: волонтерские, образовательные, просветительские программы. И все станет копилкой лучших российских практик", - заявил губернатор.

Он также отметил, что уже 22 региона РФ включились в борьбу за переходящее право стать "Столицей финансовой культуры" в 2026 году (Красноярский край и Нижегородская область являются столицами финкультуры в 2025 г. - прим. ТАСС). "Поэтому не сомневаюсь, что по итогам сегодняшнего дня каждый участник увезет с собой идеи других регионов, которые позволят повысить уровень финансовой грамотности по всей стране, поднимать и обеспечивать финансовую безопасность наших семей", - добавил он.

В Красноярске 12 декабря проходит III Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан. Участниками мероприятия стали представители властей регионов, территориальных отделений Банка России, профильных федеральных и региональных институтов развития, экспертного сообщества, образовательных и общественных организаций. В рамках конференции прошло награждение победителей Всероссийского голосования за лучшие региональные практики по финансовой грамотности.