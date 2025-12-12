WP: Трамп может приравнять марихуану к обезболивающим лекарствам

Как ожидается, президент США может дать поручение переклассифицировать марихуану из наркотика в рецептурное обезболивающее лекарство категории Schedule III

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может ослабить федеральные ограничения на использование марихуаны. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Как ожидается, президент может дать поручение переклассифицировать марихуану из наркотика в рецептурное обезболивающее лекарство категории Schedule III. В нее входят препараты, которые могут привести лишь к низкой физической или психологической зависимости.

На федеральном уровне законы Соединенных Штатов не разрешают продажу, хранение и употребление марихуаны, которая причисляется к наркотикам. Одновременно с этим употребление марихуаны в рекреационных целях было разрешено в ряде штатов, а также в столичном округе Колумбия. Еще более чем в 30 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также при восстановительных процессах после пережитого инсульта, ряда травм и при депрессиях.