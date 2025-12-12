Во Владивостоке больница добилась нулевого показателя смертности младенцев

Врачи выхаживают недоношенных младенцев с экстремальной массой тела

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Детская краевая клиническая больница (ДККБ) №1 Владивостока достигла нулевого показателя смертности новорожденных в 2025 году. Об этом сообщила заведующая отделением хирургии ДККБ №1 Екатерина Шмырева.

"Все дети с пороками развития, которые рождаются, у нас не погибают. Диагноз выставляется в первые часы анестезиологами и ревматологами," - сказала Шмырева на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Дальний Восток.

По ее словам, врачи ДККБ выхаживают недоношенных младенцев с экстремальной массой тела - 400-600 г на 23-24 неделе.

Главный врач детской ДККБ №1 Инна Зеленкова отметила, что высоких результатов удается достичь, благодаря кадровой работе - средний возраст специалистов больницы 33-35 лет, а также техническому переоснащению.

"Мы закупаем и лабораторное, и хирургическое оборудование. Ежегодно нашему учреждению выделяется от 50 млн рублей, но в этом году с учетом МРТ более 100 млн рублей на закупку оборудования. Очень высоко оценили федералы наше оснащение. У нас очень высокотехнологичное оборудование, которое позволяет оказывать помощь", - сказала она.

Зеленкова отметила, про правительство Приморье уделяет большое внимание учреждению. За последние четыре года в ДККБ №1 отремонтировали почти 2/3 больницы, переоснащено приемное отделение и благоустроена территория. Также в учреждении появилась уникальная хирургическая стойка с высоким разрешением, с помощью которой врачи могут оперировать новорожденных детей.