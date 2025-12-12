Фальков: число участников форума "Техпред-2025" выросло в четыре раза

Их количество достигло 2 тыс. человек, сообщил министр науки и высшего образования РФ

Редакция сайта ТАСС

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Количество участников IV Всероссийского форума технологического предпринимательства "Техпред-2025", среди которых молодые предприниматели, инвесторы и представители университетов, по сравнению с 2022 годом выросло в четыре раза и достигло 2 тыс. человек. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"По сравнению с 2022 годом количество участников [форума "Техпред-2025"], среди которых молодые предприниматели, инвесторы, представители университетов, увеличилось в четыре раза и составило 2 тыс. человек", - сказал он в видеообращении.

Фальков уточнил, что большинство людей, которых объединил форум, являются активными участниками программы Министерства науки и высшего образования РФ- "Платформа университетского технологического предпринимательства". Он напомнил, за три года в рамках проекта зарегистрировано почти 5 тыс. стартапов с общей выручкой более 2,8 млрд рублей.

О форуме и федеральном проекте

IIV Всероссийский форум технологического предпринимательства "Техпред-2025" проходит в Москве 12-13 декабря. Организаторами форума выступают Минобрнауки и Минэкономразвития России, соорганизатор - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Регион-партнер - Республика Татарстан.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки РФ был запущен в 2022 году для раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства.