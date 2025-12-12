Лихачев провел для Мишустина и глав правительств СНГ экскурсию в музее "Атом"

Глава Росатома подробно рассказал главам правительств о том, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине ХХ века

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев провел для премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также глав правительств стран СНГ экскурсию по экспозиции "Советский атомный проект" в музее "Атом" на ВДНХ.

Выставку вместе с Мишустиным осмотрели премьеры Армении Никол Пашинян, Белоруссии Александр Турчин, Казахстана Олжас Бектенов, Киргизии Адылбек Касымалиев и Таджикистана Кохир Расулзода.

Лихачев подробно рассказал главам правительств о том, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине ХХ века. Говоря о гонке вооружений 50-х годов, главам Росатома уточнил, что "паритета не было, но СССР обладал оружием".

В ходе осмотра главы правительств уточнили у Лихачева детали о первом успешном испытании атомной бомбы РДС-1 в СССР 29 августа 1949 года. "29 августа здесь [в бункере] был [председатель специального комитета при ГКО СССР по созданию ядерного оружия Лаврентий] Берия, он отсюда доложил [Сталину о том, что СССР обладает ядерным оружием]", - пояснил глава Росатома.

"Берия был ответственным за атомный проект", - подчеркнул Мишустин, обращаясь к коллегам.

Также главам правительств представили модель первой советской атомной бомбы, в том числе макет ее "сердца" - заряда, и макет "Царь-бомбы" в натуральную величину.