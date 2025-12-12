"Страна": электричество в Киеве отсутствует дольше, чем указано в графиках

Из-за внезапных сдвигов в расписании особые трудности возникают у жителей верхних этажей и пожилых людей, отметил один из киевлян

Киев, Украина © Kostiantyn Liberov/ Libkos/ Getty Images

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Отключения электричества в Киеве продолжаются заметно дольше, чем предусмотрено официальными графиками. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на жителей столицы.

Один из них пожаловался изданию, что в графиках украинского холдинга "ДТЭК" "сначала рисуют одно, а потом меняют по два-три раза в день, и непременно в худшую сторону". Он добавил, что, по его оценке, после всех корректировок электричества не бывает по 15 и более часов в сутки. Киевлянин отметил, что из-за таких внезапных сдвигов графика особые трудности возникают у жителей верхних этажей и пожилых людей, которым приходится добираться до квартир пешком по лестнице.

В Киеве 9 декабря произошел блэкаут, без электричества тогда остались до 70% потребителей. По данным директора энергетических программ украинского "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, Киев и Киевская область способны обеспечить себя электроэнергией в лучшем случае на 25%.

Почасовые отключения света ежедневно применяются почти во всех регионах Украины с ноября, когда власти страны сообщили о новых массовых повреждениях генерирующей и распределяющей инфраструктуры. Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, такие графики могут сохраняться в течение всей зимы.