В Пятигорске открылся второй модуль программы кадрового резерва образования

Среди участников программы заместители министров, ректоры институтов повышения квалификации, директора школ

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 12 декабря./ТАСС/. Второй модуль программы развития управленческого резерва системы образования РФ открыли в Центре знаний "Машук" в Пятигорске. Участие в образовательной программе принимают 70 человек из 38 регионов страны, передает корреспондент ТАСС.

"Центр знаний успешно ведет системную работу по обучению высших должностных лиц системы образования. Сегодня от их решений зависит подготовка подрастающего поколения, внедрение современных технологий и достижение поставленных страной целей. Участники второго потока программы прошли строгий конкурсный отбор, который составил семь человек на одно место", - сказал генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков.

Среди участников программы - заместители министров, ректоры институтов повышения квалификации, директора школ, лицеев, учреждений СПО, технопарков и ветераны боевых действий, обладающие мотивацией освоить новые навыки и компетенции для эффективного управления образовательной системой на федеральном и региональном уровнях. В ходе первого модуля участники разделились на группы, чтобы в течение следующих модулей и межмодульного периода разработать семь авторских проектов.

В рамках первого модуля программы управленцы посетили передовые образовательные учреждения России, регулярно занимающие лидирующие позиции в международных рейтингах школ. В ходе второго модуля запланированы лекции и практики от ведущих экспертов системы образования.

Как сообщают в пресс-службе организации, Центр знаний "Машук" запустил первый поток флагманской программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ осенью 2024 года. Проект был реализован совместно с Высшей школой государственного управления Президентской академии и министерством просвещения РФ. В первом потоке программы приняли участие финалисты, победители профессиональных конкурсов и лидеры отрасли. По ее итогам 70 человек из 44 регионов страны разработали и представили экспертной комиссии в составе тематических групп восемь уникальных проектов и получили документы о профессиональном повышении квалификации.