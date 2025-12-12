В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В период до 21:00 ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах - сильная гололедица

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности, связанный с предстоящим в ближайшие часы ухудшением метеоусловий. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В период до 21:00 мск в Москве и Московской области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах - сильная гололедица", - сказал собеседник агентства, поясняя причины объявления желтого уровня, символизирующего на прогностических картах потенциально опасные погодные условия. Кроме того, в период до 21:00 мск субботы, 13 декабря, данный уровень опасности будет действовать в связи с ожидаемой в столичном регионе первой метелью нынешней зимы и усилением северо-западного ветра в порывах до 15-17 м/с.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что погода в Москве и Московской области начнет портиться после 15:00 мск, когда может начаться резкое похолодание. В частности, уже вечером столбики термометров могут показывать уже минус 3 градуса, тогда как в первой половине дня температура воздуха в столице, по данным главной городской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, достигала почти 5 градусов тепла.