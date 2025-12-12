В Тюменской области построили новую двухэтажную модульную поликлинику

Принимать пациентов учреждение начнет со следующей недели

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство первой в регионе модульной двухэтажной поликлиники Областной больницы №19 завершили в Тюменском муниципальном округе, написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. Она рассчитана на 200 посещений в смену.

"Готово к открытию здание поликлиники Областной больницы № 19. <...> Это первая в Тюменской области двухэтажная модульная конструкция", - написал он.

Моор отметил, что количество жителей в муниципалитете растет и на данный момент составляет более 170 тыс. человек, в связи с чем появилась необходимость расширения пространства для комфортного оказания медпомощи. Здание было возведено за три месяца. "Мы делаем акцент на возведении зданий именно модульной конструкции. Это быстро, недорого, а по качеству не уступает капитальному строительству, которое гораздо затратнее", - добавил он.

Принимать пациентов новая поликлиника начнет со следующей недели, 15 декабря. Она построена в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".