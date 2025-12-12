В Кабардино-Балкарии ожидается сильный ветер

Порывы могут достигать до 30 м/с

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 12 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 30 м/с на части территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР) прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней, сообщили в региональном управлении МЧС.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13, 14 и 15 декабря в южных и северо-восточных районах КБР местами ожидается очень сильный ветер западной четверти до 30 м/с", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют при таких климатических условиях обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, обходить шаткие строения, не выходить в горы в непогоду. Водителям за рулем быть предельно внимательными.