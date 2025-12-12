К прямой линии с Путиным поступило более 1 млн обращений

Лидерами по количеству поданных заявок стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 1 млн обращений россиян к президенту уже принял штаб Народного фронта перед предстоящей программой "Итоги года с Владимиром Путиным", которая вновь пройдет в совмещенном формате 19 декабря.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, восьмой день принимает заявки от граждан. Всего было принято и обработано более 1 млн обращений в различных форматах. Лидерами по количеству поданных заявок стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Замыкают пятерку Свердловская и Ростовская области.

Согласно статистике, приведенной телеканалом "Россия-24", наиболее популярным способом обращения остается звонок в кол-центр. Однако, по словам корреспондентов, популярностью пользуется и мессенджер Max, куда активно обращаются россияне, в том числе с видеозаявками.

Форматы остаются прежними: граждане могут позвонить в кол-центр, отправить сообщение в формате СМС или ММС. Заявки также принимаются в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Можно обратиться к президенту через мобильное приложение "Москва - Путину", а также через одноименный сайт. Впервые в 2025 году заявки принимаются также через чат-бот в мессенджере Max.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2 млн 500 тыс. обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1 млн 200 тыс. раз, более 500 тыс. человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение "Москва - Путину", одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдет в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.