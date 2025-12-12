В России прошел заключительный этап IX Всероссийского правового диктанта

Мероприятие было приурочено ко Дню Конституции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. В главном корпусе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) прошел финальный очный этап IX Всероссийского правового (юридического) диктанта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"В РАНХиГС в рамках стартового мероприятия Яковлевских чтений прошел финальный очный этап IX Всероссийского правового (юридического) диктанта", - сказали в пресс-службе, отметив, что мероприятие было приурочено также ко Дню Конституции РФ.

С приветственным словом к участникам очного этапа диктанта обратились декан Высшей школы правоведения РАНХиГС, судья Экономического суда СНГ, член президиума АЮР Олег Зайцев, доцент кафедры гражданского процесса Юридического факультета МГУ, заслуженный юрист РФ, лауреат премии "Юрист года - 2025" Татьяна Андреева, директор Научно-образовательного центра правового обеспечения биоэкономики и генетических технологий МГЮА им. Кутафина Олег Гринь, проректор РАНХиГС Марина Токарева.

"Сегодня установлен новый рекорд очной площадки: 5 участников набрали 100 баллов из 100 возможных, и более 10 человек - 95 баллов и выше", - добавили в пресс-службе АЮР.

Диктант начался 3 декабря, испытуемым прилагалось ответить на 33 вопроса в течение часа. Проверить свою правовую грамотность мог любой желающий. Диктант проводился не только на русском, но и на английском, китайском, португальском, арабском и испанском языках.

За предыдущие годы диктант написали во всех субъектах Российской Федерации, приняли участие соотечественники из более чем 175 стран. Организатором является Ассоциация юристов России. В 2023 году участниками аналогичного тестирования стали 1 137 280 граждан, проживающих в России и за рубежом, тест прошли свыше 30 тыс. соотечественников из 152 стран.