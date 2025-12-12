В Ялте откроют новый корпус протезно-реабилитационного центра

Строительство планируют завершить к концу 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство нового корпуса объединенного протезно-реабилитационного центра на базе Ялтинского многопрофильного медицинского центра (ЯММЦ) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России завершится к концу 2026 года. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"За последние 2,5 года мы видим активное развитие Ялтинского центра - это флагманская клиника не только Крыма, но и Южного федерального округа Российской Федерации. Центр накопил большой опыт и компетенции в направлении протезирования. Мы начнем создавать новый корпус [объединенного протезно-реабилитационного центра] уже в ближайшее время. И к концу 2026 года он будет построен", - сказала Скворцова, чьи слова привели в пресс-службе ФМБА.

Она также уточнила, что, кроме этого, в 2026 году запланировано создание отдельной гибридной детской операционной для выполнения операций на открытом сердце, криоабляции и внедрения других передовых технологий.

Особое внимание в Центре уделяют медпомощи и реабилитации для участников специальной военной операции, более 550 человек получили такую помощь с начала этого года. При этом мобильная бригада медиков оказала медицинскую помощь на передовой более чем 3 тысячам раненых. "На базе Ялтинского центра работает госпиталь для участников и ветерaнов специальной военной операции. Он собирает раненых с Запорожского и Херсонского направлений, а также с юга Донецкой Народной Республики. Мы оказываем помощь самого высокого уровня в области нейрохирургии, общей хирургии, травматологии и ортопедии", - отметила Скворцова.

С 2022 по 2025 год Ялтинский центр получил и освоил более 560 млн рублей на переоснащение высокотехнологичным оборудованием, капитальный ремонт и закупку автотранспорта. До 2030 года финансирование составит еще 750 млн рублей.

В 2025 году Ялтинский центр стал первой на полуострове клиникой, получившей сертификат качества и безопасности медицинской помощи Росздравнадзора.