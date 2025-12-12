Над Черным морем в Сочи и Сириусе ожидаются смерчи

Жителям и гостям рекомендовали воздержаться от отдыха у воды

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 12 декабря. /ТАСС/. Смерчи над акваторией Черного моря прогнозируются в Сочи и на федеральной территории Сириус в ближайшие дни, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Власти курорта рекомендовали жителям и гостям воздержаться от отдыха у воды.

"С вечера 12 декабря и до конца суток 12 декабря, а также ночью и до конца дня 13 декабря на участке Магри-Веселое (Сочи и Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказали в региональном главке МЧС.

Кроме того, по данным сочинской администрации, в этот период на курорте пройдут дожди с грозой и сильным ветром с порывами до 18 м/с. Также на море прогнозируется четырехбалльный шторм. На фоне ухудшения погоды все службы Сочи работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует оперштаб. "Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды", - добавили власти.