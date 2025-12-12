В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в Москве из-за ожидающегося резкого похолодания. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе может понизиться до минус 9 градусов. В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно.

"Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема его циркуляции", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.