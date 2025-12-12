Минэнерго планирует начать ликвидацию изливов шахтных вод в КУБе

Работу по реализации концепции намереваются начать в 2026 году

ПЕРМЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Минэнерго России планирует до конца 2025 года доработать концепцию ликвидации изливов шахтных вод в Кизеловском угольном бассейне (КУБ) Пермского края, а в 2026 году начать работы по ее реализации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья по итогам заседания межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем КУБа под председательством Дмитрия Кобылкина, возглавляющего комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

"В 2025 году Минэнерго России и Пермским краем совместно велась работа над проектом концепции ликвидации изливов шахтных вод, которая станет основой для всех дальнейших практических мероприятий. Проект представил куратор тематики Кизеловского угольного бассейна от Минэнерго России - заместитель министра, статс-секретарь Дмитрий Исламов. По его словам, Минэнерго России до конца 2025 года планирует доработать с учетом поступивших замечаний от членов рабочей группы и утвердить концепцию и в 2026 году начать активную работу по ее реализации", - сообщили в правительстве Прикамья.

Что планируется делать

По словам Исламова, Минэнерго России предлагает поэтапную реализацию мероприятий от простых к сложным. В частности, ведомство предлагает провести технико-экономический анализ технологий очистки, разработать проектно-сметную документацию (ПСД) на строительство накопителей шахтной воды, водоотливных комплексов, систем водоотведения очистных и локальных (модульных) очистных. Для этого определить достаточность инженерной инфраструктуры (электроэнергия, дороги, площадки размещения объектов и т.д.) на территориях, на которых расположены изливы, провести топографическую съемку (лидар-съемку) всей территории Кизеловского угольного бассейна и создать фильтрационные и миграционные модели с формированием полноценной гидрогеологической модели. После этого необходимо будет установить очередность ликвидации изливов, поскольку "ликвидация их всех одномоментно затруднительна".

Второе направление работы Минэнерго в вопросе ликвидации изливов шахтных вод КУБа будет связано с установлением региональных нормативов качества водных объектов Кизеловского угольного бассейна, в том числе нормативов ПДК загрязняющих веществ. Проектировать очистные сооружения без новых нормативов необходимо будет с учетом очень высокой степени очистки воды. "Утверждение региональных нормативов, учитывающее фактически сложившееся в результате длящегося более 20 лет загрязнения, может удешевить проектирование, строительство и эксплуатацию в 2-4 раза", - отметили в ходе заседания. Как отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, такие региональные нормативы возможно будет установить после проведения научно-исследовательской работы в 2027-2028 годах.

Отмечается также, что ликвидация экологических последствий ведения горных работ в Кизеловском угольном бассейне оценивается в десятки или сотни миллиардов рублей капитальных затрат на строительство инженерных сооружений по сбору загрязненной воды, накопителей шахтной воды, водоотливных комплексов, систем водоотведения, локальных (модульных) и капитальных очистных сооружений. Десятками миллиардов рублей в год может оцениваться в дальнейшем эксплуатация этих очистных сооружений. Тем не менее, несмотря на всю сложность и масштабность проблемы, министерство энергетики России подтвердило свою готовность выполнить все обязательства по ликвидации экологических последствий в рамках дорожной карты, утвержденной в 2024 году.

Как отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, мониторинговые наблюдения, которые проводит как Минэнерго России, так и Пермский край, говорят о "стабильно неблагоприятном воздействии на все экосистемы территории Кизеловского угольного бассейна". Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня "Рациональное недропользование" уже провел апробацию своей технологии очистки кислых вод в этой местности. Технология НОЦ объединяет сразу несколько физико-химических методов обработки воды, последовательное прохождение которых позволяет на выходе получить очищенную воду. Рабочая группа приняла решение проработать возможность внедрения этого метода для очистки кислых шахтных вод. Реализации дорожной карты по Кизеловскому угольному бассейну находится на контроле зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева.

О КУБе

Ранее министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Беланович отмечал, что ситуация в Кизеловском угольном бассейне достигает уровня экологического бедствия. По его словам, на территории КУБа с 2001 года образовалось 19 самоизливов шахтных вод из затопленных шахт, суммарный объем которых составляет от 35 до 70 млн кубических метров воды в год, также на промплощадке находятся 33 отвала и более 150 га нарушенных земель.