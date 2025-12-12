Лидерами экологического рейтинга в 2025 году стали шесть регионов России

Это Липецкая, Московская, Челябинская области, а также Чечня, Карачаево-Черкесская Республика и Ингушетия, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Шесть регионов России стали лидерами экологического рейтинга по итогам 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин ("Единая Россия") на пресс-конференции в ТАСС.

"Лидерами рейтинга стали шесть регионов. Это Липецкая область, Московская область, Челябинская область, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия. Они достигли большинства показателей по федеральному проекту "Экологическое благополучие". И граждане позитивно оценивают достигнутые результаты", - сказал Кобылкин.

Он напомнил, что в 2024 году завершился национальный проект "Экология", по итогам которого были выявлены три наиболее проблемных федеральных проекта: "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" (ТКО). "Текущий год показал, что эти проекты остались в зоне риска. Сегодня уже в рамках национального проекта экологического благополучия они требуют особого внимания. И мы этим совместно с правительством Российской Федерации занимаемся", - отметил парламентарий.

Кобылкин также подчеркнул, что для решения выявленных проблем созданы специальные рабочие площадки при участии вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. По словам депутата, уже видны изменения, хотя они пока не носят масштабного характера. "Что касается создания очистных сооружений, мы рассматривали этот вопрос тремя комитетами и ждем 20 декабря как раз предложений профильных министерств по совершенствованию нормативно-правовой базы. Это именно то, что требуется", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что еще одним приоритетом станет развитие туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). По словам парламентария, охват таких территорий может составить до 20 млн человек.

"Мы видим большое количество туристов, приезжающих на Байкал. Недавно совсем мы как раз работали над законопроектом, приняли в третьем чтении закон об озере Байкал, ввели там определенные критерии и надеемся, что туристическая инфраструктура будет развиваться на Байкале, и мы получим уже там не дикий туризм, а выдержим поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина - ноль сбросов в Байкал. То, что нам необходимо достичь, и комитет будет за этим внимательно следить", - заключил Кобылкин.

О рейтинге

Экологический рейтинг комплексно оценивает достижение результатов по улучшению качества окружающей среды в субъектах РФ, а также удовлетворенность жителей регионов этой работой.