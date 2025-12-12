В Белой Церкви запретили использовать "русскоязычный культурный продукт"

Городские власти подготовили решение на основании письма языкового омбудсмена Елены Ивановской, в котором она сообщает, что ей поступают жалобы по поводу публичного исполнения песен на русском языке

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти города Белая Церковь Киевской области ввели запрет на публичное использование "русскоязычного культурного продукта". Об этом сообщил городской совет.

По данным, опубликованным на сайте горсовета, за соответствующее решение проголосовали местные депутаты. Мораторий вводится "на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории общины".

Городские власти подготовили решение на основании письма языкового омбудсмена Елены Ивановской, в котором она сообщает, что ей поступают жалобы по поводу публичного исполнения песен на русском языке, в частности проведения концертов и других мероприятий, где звучит русская музыка.

Ранее Ивановская также призывала заблокировать российскую музыку для украинцев на музыкальных платформах, таких как Spotify, Apple Music и YouTube Music.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах вводят запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что неоднократно становилось поводом для конфликтов.