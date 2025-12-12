В России новый букварь выпустят в 2028 году

Советник президента РФ Елена Ямпольская уточнила, что издание будет называться именно букварем, а не азбукой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новый букварь находится в разработке у большого коллектива авторов, его издание планируется осенью 2028 года. Об этом на первом Международном форуме школьных библиотекарей сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

"К 1 сентября 2028 года мы готовим новые единые учебники по русскому и литературе - для 1-4 и 8-9 классов. Тогда будет и новый букварь. Я вам скажу, что таких страстей, которые кипят в авторском коллективе, готовящем букварь, нет ни по каким другим направлениям", - сказал она.

Ямпольская уточнила, что издание будет называться именно букварем - не азбукой, по словам советника президента, это более подходящее наименование. "Это историческое для России название. Мы стараемся сделать книгу максимально интересной: с отсылками к традициям и с пониманием того, что мы создаем ее для современных детей. Каждый "урок" будет состоять из рассказа о наших ценностях, об истории нашей страны. Это серьезная работа. Над букварем трудится целый коллектив", - заключила она.